Nel centrodestra di Cosentino l’impronta della Dc, lista con il simbolo: Cascino non ci sarà

Per la Dc, qualche dirigente correrà con l’obiettivo delle amministrative ma c’è pure chi non ci sarà, a questo giro. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino, tra i primi ad aderire al progetto locale della Dc e molto vicino al commissario Licata, ha deciso che non sarà in lizza. “Sto contribuendo a strutturare la lista e ritengo che ci siano candidati validi che potranno dare un ottimo contributo al partito e alla coalizione”, dice. Questa volta, nonostante una lunga esperienza amministrativa e consiliare, Cascino (unico consigliere Dc) lavorerà dietro le quinte, sostenendo comunque candidati di riferimento. Il risultato dirà poi quale ruolo potrà avere il partito in un’eventuale giunta Cosentino. Cascino potrebbe comunque rivolgere le proprie attenzioni, in un secondo momento, alla possibile competizione per le provinciali, ancora tutta da definire. Gli esponenti Dc decisero di recidere i legami politici con la giunta Greco e da allora sono stati nell’orbita del centrodestra di opposizione. Sicuramente, la candidatura Cosentino ha una forte componente proprio cuffariana e saranno le urne a “pesare” il patto largo con il centrodestra.