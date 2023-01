Nessun limite ai rifiuti conferibili a Timpazzo, Tar smentisce la Regione: “Atto anullato”

“E’ vero che l’amministrazione aveva in precedenza disposto un incremento della quantità massima a 950t giornaliere ma il relativo provvedimento (n. drs n. 520/2021) recava una previsione di efficacia limitata a “tutto il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19” – scrivono i magistrati – d’altronde, il provvedimento modificativo della quantità massima si configura, nel caso di specie, come una modificazione dell’Aia non solo in difformità dalla disciplina del Codice dell’ambiente, che pure prevede flussi informativi tra amministrazione gestore dell’impianto, ma anche senza prendere in considerazione la posizione soggettiva della ricorrente la quale, proprio nella qualità di titolare dell’impianto, era certamente interessata ad interloquire”. Il dipartimento regionale acqua e rifiuti, depennando il limite massimo di conferimenti e avviando la revisione dell’Aia, ha forzato la mano senza osservare le norme in materia. “Va ribadito ciò che in sede cautelare era stato già evidenziato, ossia che per il principio del contrarius actus, la modifica dell’Aia avrebbe dovuto far seguito a procedimento analogo a quello seguito per l’adozione del provvedimento di primo grado”, viene confermato nella sentenza. Anche il Comune, costituito nel giudizio con l’avvocato Michele Aliottta, ha insistito per l’annullamento dei provvedimenti regionali. L’amministrazione Greco si disse totalmente in disaccordo con l’eliminazione del tetto massimo di rifiuti conferibili a Timpazzo, che ha messo in seria difficoltà l’intero sistema locale dei rifiuti.