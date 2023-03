“Nessuna collaborazione con un’amministrazione fallimentare”, Casciana: “Urbanistica ferma”

Gela. “L’opposizione non può certamente essere soddisfatta delle scelte che sta portando avanti il sindaco insieme alla sua amministrazione”. L’esponente di Fratelli d’Italia Vincenzo Casciana fa capire da subito che nonostante gli appelli al senso di responsabilità rivolti a tutte le forze politiche, per l’avvocato Greco non sarà per nulla facile mettere insieme i numeri necessari a far passare le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti e il Piano economico finanziario per il servizio rifiuti, che sono tappe a stretto giro. “Durante la capigruppo – dice Casciana – il sindaco non è stato per nulla convincente. Quest’amministrazione, nella migliore delle ipotesi, ci sta conducendo ad un pre-dissesto che però va gestito in maniera adeguata anche perché potrebbe sempre sfociare in un dissesto vero e proprio. Ad oggi, l’amministrazione non è riuscita a far arrivare in aula neanche uno strumento finanziario. Sono cose molto gravi. Ci verrà presentato un Pef da sedici milioni e con tariffe Tari che si preannunciano in aumento. Non sono riusciti ad utilizzare i due milioni di euro risparmiati dal blocco dei pagamenti per i conferimenti in discarica”. Casciana, che dai pro-Greco prese le distanze già prima di aderire a Fratelli d’Italia, traccia ancora una volta una linea di demarcazione piuttosto netta. “L’appello del sindaco? Da anni continua a fare appelli a tutte le forze politiche ma sono inutili perché poi, sistematicamente, fa sempre di testa propria. Noi non risponderemo ad appelli che vengono lanciati da un’amministrazione fallimentare. Chiaramente, non saremo mai contro la città e quindi se ci saranno da fare azioni non ci tireremo indietro”. Il consigliere richiama ancora una volta quella che pone come una coerenza di scelte politiche. “La firma sulla mozione di sfiducia non l’abbiamo mai ritirata così come gli altri gruppi di centrodestra – dice ancora – è evidente che l’azione del sindaco non ci convince per nulla. Non c’è nessuna volontà di mantenerlo in vita politica. Gli abbiamo dato solo un periodo di tregua, in attesa dei correttivi. Poi, ritorneremo ad insistere sulla sfiducia. Le difficoltà interne di altri partiti? Non intervengo su questioni che riguardano altri gruppi”.