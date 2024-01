Neurologia sarà riattivata, hanno firmato due dirigenti: torna Nibali

Gela. Due dirigenti medici hanno firmato il contratto a tempo indeterminato per neurologia all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Abbiamo indicato il recente caso di due pazienti, colpiti da ictus e costretti a rimanere in astanteria proprio per l’assenza del servizio. Il direttore sanitario del nosocomio, Alfonso Cirrone Cipolla, ha ufficializzato la pubblicazione delle due delibere. In ospedale, così, ritorna lo specialista Giuseppe Nibali. Insieme a lui, il collega Giuseppe Occhipinti. “Un momento storico – dice Cirrone Cipolla – bisogna ringraziare l’impegno profuso dal direttore generale Alessandro Caltagirone e dal direttore sanitario aziendale Luciano Fiorella. Finalmente, si potrà garantire un servizio essenziale. Avremo una stroke unit e questo consentirà di intervenire in casi nei quali la tempestività è essenziale”.