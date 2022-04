Niente negozi nei giorni festivi? Pochi aderiscono: Di Stefano, “giusto aprire”

Gela. I commercianti apriranno anche a Pasquetta ignorando lo sciopero proclamato dalle sigle sindacali. Nessuna lamentela da parte degli operatori del settore commercio che hanno espresso sottovoce di esserne stati tenuti all’oscuro e di continuare a prestare servizio regolarmente. Lo sciopero degli operatori del settore previsto per Pasqua, Pasquetta, il giorno della Liberazione, la Festa dei Lavoratori e della Repubblica, era stato proclamato da Cigl, Cisl e Uil al fine di ottenere una regolamentazione dei turni nei giorni feriali e festivi e consentire un adeguato rapporto famiglia-lavoro. Il tutto non trova però riscontro nella realtà dove le diverse attività commerciali resteranno aperte, come attestato dalla stessa amministrazione comunale che conferma la regolare turnazione. Alla base di tale sciopero si pone anche la convinzione delle sigle sindacali che, soprattutto nei giorni feriali, un punto vendita avrebbe più costi che guadagni, nonostante al territorio sia stata riconosciuta la vocazione turistica. Tale affermazione trova in disaccordo la stessa amministrazione comunale che, seppur rimasta a fianco dei lavoratori e consapevole delle loro esigenze, non reputa corretto proporre la chiusura.