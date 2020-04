Niente supermercati a Pasquetta, sindacati: “Scelta giusta ma servono ancora più controlli”

I sindacati chiedono inoltre “controlli sempre più pressanti per limitare gli spostamenti verso i supermercati, dove tutti dovrebbero andare per reali necessità e non per scuse. Ancora oggi, infatti, nonostante i divieti e le restrizioni previste anche dall’Ordinanza regionale, in troppi, in spregio ai provvedimenti che limitano la possibilità di andare nei supermercati ad una sola volta al giorno, vi si recano comunque più e più volte soltanto per acquistare uno o pochi articoli non necessari o voluttuari”. Una posizione del tutto sostenuta dalla segreteria provinciale della Filcams, retta da Nuccio Corallo.