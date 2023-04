Niscemi, appaltati i lavori per la tratta ferroviaria

L’opera si inserisce nel più ampio progetto di RFI per il ripristino della linea ferroviaria Caltagirone-Gela, comprendente, nel primo lotto funzionale Caltagirone-Niscemi, anche i due appalti per la ricostruzione di un viadotto e per l’adeguamento sismico dei restanti viadotti fra Caltagirone e Niscemi, entrambi affidati nel 2022. Per la realizzazione dell’opera è stato nominato il Commissario Straordinario Christian Colaneri, Direttore Commerciale di RFI.