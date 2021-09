“No a trasferimento alle Benedettine”, genitori consegnano documento a Greco e Malluzzo

Gela. Sulle sorti degli alunni della scuola “Solito”, l’amministrazione comunale ha preso posizione, individuando gli istituti, dove saranno trasferiti, in attesa dei lavori nella struttura, al cui interno si è verificato un crollo. I genitori e il comitato di quartiere “San Giacomo”, che adesso hanno dato vita ad un comitato spontaneo, non condividono le soluzioni, appena ufficializzate dal sindaco Lucio Greco e dall’assessore Cristian Malluzzo. Questa mattina, una rappresentanza del neo comitato ha consegnato un documento a sindaco e assessore. Ritengono non ci siano i presupposti per il trasferimento nella struttura delle “Benedettine”. Non solo ragioni logistiche ma anche strutturali. Da informazioni acquisite dalle famiglie, sembrerebbe che possano esserci problemi di agibilità e ancora l’istituto non viene considerato idoneo per la nuova didattica avviata alla “Solito”. Per i genitori, i tecnici comunali dovrebbero valutare con molta attenzione le attuali condizioni interne della stessa “Solito”.