“Non capisco nervosismo Picone”, Liardi: “Conosce situazione Ccr, ci addebita colpe inesistenti”

Gela. Il nuovo servizio rifiuti, in città, è partito ad inizio ottobre, mettendo fine a quello condotto per circa un decennio dalla campana Tekra. Adesso, le attività sono coordinate dall’in house Impianti Srr. I primi risultati si notano, anche ad occhio nudo, ma tra gli uffici dell’in house e quelli comunali non sembra profilarsi una vera concordia. L’amministratore di Impianti Giovanna Picone, in giornata, ha fatto rilevare diverse criticità irrisolte, dal Ccr comunale saltato e fino ai controlli che mancano, addebitandole all’amministrazione. “Non capisco questo nervosismo da parte dell’amministratore di Impianti – spiega l’assessore all’ambiente Ivan Liardi – l’ingegnere Picone sa molto bene che non abbiamo proseguito rispetto al finanziamento sul Ccr, che avevamo ottenuto, a causa di un disguido tecnico, non dovuto all’amministrazione. La Regione ci ha consigliato di non procedere se non fossimo stati nelle condizioni di rispettare le scadenze. La soluzione che lei stessa aveva proposto, con una convezione tra Impianti, Comune e Regione, è stata del tutto respinta proprio dagli uffici regionali. Non era fattibile. Vorrei inoltre sottolineare che già a fine settembre il sindaco, con ordinanza, aveva autorizzato l’uso dell’area attualmente nella disponibilità di Impianti, a Settefarine, per allestire un primo Ccr provvisorio. Ancora oggi, non ci risulta nulla di tutto questo. Stanno procedendo con il progetto del Ccr nell’ex autoparco ma deve ancora partire. Sarebbe meglio che ognuno pensasse a ciò che deve fare, soprattutto quando non si è ancora adempiuto”. Di recente, da Palazzo di Città è partita una nota di contestazione verso Impianti Srr. Ci sarebbero state mancanze sul servizio da parte dell’in house. Sicuramente, dopo una prima fase di tendenziale unità di vedute, adesso i rapporti tra le parti appaiono piuttosto agitati.