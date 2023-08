“Non è restaurazione, Arancio dà equilibrio”, dem: “Progetto Greco fallito, nel Pd porte aperte”

Gela. “Restaurazione o rinnovamento? Abbiamo scelto la responsabilità”. Il segretario provinciale del Pd Renzo Bufalino ha voluto ribadire, questa mattina in conferenza stampa, la piena fiducia nel nuovo corso dem del commissario Giuseppe Arancio. Sarà un Pd pronto a non rinunciare alla propria identità. “Alle amministrative presenteremo la nostra lista con il nostro simbolo – ha spiegato Arancio scelto dalla direzione regionale dem – non ci saranno mascheramenti. Alleanze? Non staremo con il centrodestra e siamo pronti al confronto con tutte le forze che sono opposizione al governo nazionale e regionale. Candidato a sindaco? Prima serve il progetto. Non abbiamo candidati a primo cittadino, anche se ho letto che ci sono le disponibilità di Miguel Donegani e Guido Siragusa”. Il corso Arancio si è presentato con una nuova adesione, quella dell’imprenditore David Melfa. Sicuramente, una presenza ufficiale poco attesa. Nessuno scontro in famiglia con il fratello, l’altro imprenditore Maurizio Melfa, già candidato a primo cittadino. “Massimo rispetto per le idee di mio fratello – spiega David Melfa – io invece ritengo che l’avvento del segretario Schlein sia una rinnovazione vera sui diritti civili e sulle questioni ambientali. La città ha bisogno di lavoro e di ambiente. Sono questi i temi importanti”. Nessuno sconfessa il cammino iniziato dall’ex segretario Guido Siragusa. “Le porte sono aperte a tutti – ha riferito il presidente provinciale Massimo Arena – nessuno deve sentirsi escluso. Ringraziamo Siragusa per il lavoro fatto. La scelta di Arancio è votata all’equilibrio”.