“Non prendiamo lezioni da Greco”, Cosca: “Si occupi delle visite Inps e della cassa edile”

Gela. “Il sindaco si spinge fino a darci lezioni su come svolgere l’attività sindacale”. Il coordinatore cittadino della Cgil Francesco Cosca, segretario provinciale degli edili della Fillea, ieri ha sollevato osservazioni molto critiche rispetto allo stato di una “città che arretra”. L’avvocato Greco, però, ha ritenuto “populista” l’intervento del segretario, escludendo che quanto affermato possa essere collegato a mancanze amministrative. Il sindacalista ritorna sulle sue parole di ieri e invita Greco ad occuparsi da subito del ripristino delle visite della commissione Inps per i pazienti oncologici e di dare finalmente risposta per una sede della cassa edile. “Un consiglio non richiesto lo vogliamo dare noi, di imparare a svolgere il proprio ruolo di amministratore nel poco tempo che gli resta al termine del suo mandato elettorale. Cerchi di battersi – spiega ancora Cosca – per i servizi che mancano alla nostra città, uno su tutti il già citato servizio di visite Inps per una fascia debole come i malati oncologici. Dimostri sul campo di avere fatto almeno una cosa per la città. Da più di un anno sollecitiamo l’individuazione di una sede per consentire l’apertura di uno sportello della cassa edile, ente che svolge un’importante funzione per i lavoratori, le imprese e i commercialisti che le seguono ma anche in questo caso nessuna risposta. Per ora, si è dimostrato un ottimo professore, almeno sula carta, e un pessimo sindaco, nei fatti”.