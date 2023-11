“Non sono in regola”, nuove ordinanze di sgombero per gli occupanti degli alloggi Iacp

Gela. Non hanno diritto di vivere negli alloggi Iacp, perché non hanno mai regolarizzato la loro posizione o comunque l’eventuale richiesta è stata rigettata o presentata fuori tempo massimo. Così, dagli uffici dello Iacp e da quelli del municipio, ripartono le ordinanze di sgombero delle abitazioni dell’Istituto autonomo case popolari che sarebbero state occupate senza i necessari requisiti. Negli ultimi giorni, il settore comunale patrimonio, per il tramite dell’ufficio casa, ha rilasciato una decina di ordinanze, tutte destinate agli occupanti non in regola. C’è chi vive negli alloggi finiti al centro degli accertamenti anche da oltre trent’anni. Secondo Iacp e Comune, tutti i destinatari dei provvedimenti di sgombero non avrebbero mai adempiuto a quello che prevede la normativa in materia.