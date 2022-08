Scontro tra Suv e moto, i soccorsi arrivano dopo 50 minuti da Niscemi

Gela. Il grave incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri in via Bevilacqua pone tante riflessioni sulla sanità territoriale. Ricordiamo come un fuoristrada si sia scontrato con una moto Bmw GS 1200. Ad avere la peggio sono stati il conducente delle due ruote e la moglie, entrambi protetti dal casco. I due però sono rimasti sull’asfalto per diverso tempo a causa del ritardato arrivo dell’ambulanza, che è sopraggiunta da Niscemi a distanza di circa 45-50 minuti dal sinistro.