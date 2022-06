Nuova Dc lanciata dai numeri elettorali: “Superati molti partiti e progetto non si ferma”

Gela. Un ritorno repentino e per certi aspetti anche con contorni numerici superiori alle aspettative. Il gruppo locale della Nuova Dc, che in città venne ufficializzato lo scorso anno, mette in cascina risultati elettorali che rilanciano il progetto centrista, voluto dall’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro. La Nuova Dc ha messo percentuali importanti nel successo a Niscemi del riconfermato Massimiliano Conti e sostenuto l’ascesa di Giovanni Zuccalà, a Butera. “A Niscemi, siamo risultati la seconda lista in assoluto – dice l’assessore Giuseppe Licata – a Butera, con Zuccalà, ci abbiamo messo la faccia. Siamo stati un punto importante nella coalizione che ha vinto a Sommatino. A Palermo, abbiamo ottenuto tre consiglieri comunali e un dato superiore al sette per cento. I numeri parlano da soli e i risultati dicono che gli elettori credono nel progetto della Nuova Dc”. Il coordinatore Natino Giannone, il consigliere comunale Vincenzo Cascino e lo stesso Licata, ormai da tempo hanno avviato una campagna di sviluppo politico del progetto.