Nuova Dc traccia la linea: “Giunta azzerata e aperture al centrodestra, altrimenti lasciamo”

Gela. Sono ore piuttosto concitate in municipio. Il sindaco Lucio Greco sta sentendo diversi alleati e gli equilibri della “nuova” maggioranza potrebbero strutturarsi entro i prossimi giorni. I cuffariani della Nuova Dc hanno sostanzialmente inaugurato quest’ulteriore corsa al rilancio amministrativo. I punti li hanno chiariti anche nella serata di ieri, durante un tavolo con il sindaco. Azzeramento della giunta e perimetro politico da allargare al centrodestra. In caso contrario, si riterranno fuori dalla maggioranza. Sanno che la situazione complessiva è molto difficile e vorrebbero appoggi politici più consistenti. “Di fronte alla debolezza politica, accentuata dalla decisione di Forza Italia di non fare più parte della maggioranza, la Nuova Dc ritiene indispensabile un cambio di passo da parte del sindaco, in grado di rilanciare le ragioni di una nuova alleanza in un quadro politico di centrodestra il più possibile allargato. La grave crisi finanziaria dell’ente, anche se non è addebitabile all’azione dell’attuale amministrazione – spiegano i dirigenti cuffariani – esiste e condiziona pesantemente l’attività amministrativa. Né possono passare in secondo piano certi atteggiamenti di alcuni esponenti della maggioranza, poco consoni al ruolo rivestito, che hanno avuto come unico effetto quello di incrinare i rapporti anche sul piano umano”. I centristi non dimenticano i rapporti tesi con l’area civica della maggioranza e invitano tutti a ritornare sui propri passi.