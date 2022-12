Nuova giunta, non tutto è scontato: civici e autonomisti ancora lontani da Greco

Gela. Se giunta sarà, sicuramente potrà ritenersi esito finale di un percorso post-azzeramento più che travagliato. La verifica politica del sindaco Lucio Greco è stata sostanzialmente conclusa. Il centrodestra non ci sarà nella nuova giunta e anche i cuffariani sono intenzionati a stare fuori, pur senza fare le barricate. L’avvocato, che prima di partire per la trasferta istituzionale a Roma si è detto “ottimista”, probabilmente riteneva di poter strappare un nuovo sì agli alleati della prima ora, che due settimane fa hanno presentato le dimissioni per favorire l’azzeramento della giunta. I civici di “Una Buona Idea” e gli autonomisti continuano ad essere poco convinti sulla ripresa a pieno regime dei rapporti politici con il sindaco. Un ritorno in giunta non è così scontato. Non è solo una questione di nomi ma di progettualità, che al momento non vedono. Attendono che il sindaco ponga delle priorità, chiaramente oltre a quella di salvare i conti dell’ente (missione che nessuno intende trascurare). Anche se questa dovrebbe essere la settimana della nuova giunta per la ripartenza, pare difficile azzardare dei pronostici e non li fanno neppure i gruppi che con il sindaco hanno condiviso oltre tre anni di governo della città e sono stati fondatori del progetto che vinse le amministrative. Da parte loro, al momento, pare prevalere un no, ancora solo tacito, ma che senza le condizioni minime per ripartire potrebbe diventare più che esplicito.