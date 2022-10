Nuova rottura sulla condotta di Cimia, campi ancora a secco: “Sistema locale al collasso”

“Purtroppo, dobbiamo constatare che i vertici del Consorzio di bonifica locale, ormai dislocati a Palermo, non hanno alcun interesse su questo territorio. Siamo lasciati al nostro destino – dice Liborio Scudera che spesso si è fatto portavoce di tante aziende del settore e di chi lavora tra i campi – non vengono pagati gli straordinari e la reperibilità ai dipendenti del Consorzio e di conseguenza non si fanno più attività costanti di manutenzione e si invasa solo per poche ore al giorno. Tutto questo determina condizioni che mettono sotto pressione le linee, che facilmente si rompono e tutto si ferma. I vertici del Consorzio preferiscono spendere almeno ventimila euro per ogni riparazione piuttosto che garantire gli straordinari e la reperibilità ai lavoratori, a cifre sicuramente più basse. A questo punto, possiamo anche dire che il Consorzio non esiste più. La vasca di Settefarine è a secco da ormai un mese”. Un’emergenza generalizzata e a risentirne sono colture e aziende, con la relativa occupazione in bilico. “Chi vuole andare avanti è costretto a lavorare con i sistemi elettrici per pompare acqua e le bollette sono sempre più elevate – conclude Scudera – i danni arrecati al comparto agricolo locale sono enormi”.