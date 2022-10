Nuova videosorveglianza, bando per ulteriori fondi ministeriali: sarà presentato il progetto

Gela. Fondi ulteriori per implementare il progetto della nuova videosorveglianza. L’amministrazione comunale cercherà di avere una somma complessiva di 250 mila euro, partecipando ad un bando del Ministero dell’interno. In municipio, sono in corso le attività per predisporre e collocare il sistema finanziato direttamente dall’ente (per un importo complessivo di 500 mila euro). Ieri, invece, il sindaco Lucio Greco e gli assessori hanno deliberato di attivare il canale ministeriale, con un bando che fa leva su fondi Poc. Ci sono tutte le condizioni per accedere e già oggi la documentazione dovrebbe essere trasmessa alla prefettura di Caltanissetta. Precedenti iter ministeriali non sono andati a buon fine e per questa ragione l’amministrazione comunale ha deciso di portare avanti un proprio progetto, con fondi interni. Potrà essere ampliato se il ministero dovesse deliberare lo stanziamento di almeno 250 mila euro. L’attivazione di un nuovo sistema di videosorveglianza comunale è da tempo richiesta dalla procura e più in generale dalle forze di polizia che operano sul territorio.