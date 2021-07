Nuove commissioni, segretario generale: “Rappresentanza proporzionale non rispettata”

Gela. C’è qualcosa da rivedere nell’attuale composizione delle commissioni consiliari, appena ricostituite dopo la “riforma” varata con il regolamento approvato a fine maggio. E’ stato rilasciato il parere che una parte consistente della maggioranza aveva richiesto al segretario generale Loredana Patti. Nella disamina condotta, non si fa riferimento né al voto segreto adottato in aula, nel corso della votazione che ha fatto passare lo schema presentato dall’opposizione, né a possibili anomalie nelle operazioni. Invece, secondo il segretario generale, non è stato applicato il criterio della “rappresentanza proporzionale”. In sostanza, la nuova composizione delle otto commissioni, ma anche quella “delle commissioni permanenti come originariamente proposta dal presidente del consiglio comunale”, non trova riscontro nei principi prevalenti nella “giurisprudenza amministrativa”. Secondo il segretario generale, che ha trasmesso il parere alla presidenza dell’assise civica, bisognerebbe valutare “l’opportunità che il regolamento venga modificato al fine di dare chiara attuazione al richiamato parametro della proporzionalità, posto che l’attuale previsione regolamentare si limita a stabilire genericamente “al loro interno deve essere sempre rappresentata sia la maggioranza che la minoranza consiliare”. Né il regolamento approvato a fine maggio né lo statuto vengono ritenuti in linea con quanto previsto in materia di commissioni consiliari. Anche l’esito della votazione, con il nuovo schema, non ha superato il vaglio, nonostante sia “conforme alla previsione dell’articolo 3 del relativo

regolamento quanto al numero, dispari, dei componenti e alla rappresentanza di esponenti sia della maggioranza che della minoranza. Rappresentanza, tuttavia, non proporzionata alle forze politiche di maggioranza e minoranza presenti in consiglio comunale”, scrive Patti. Nell’analisi condotta dal segretario generale, viene spiegato che “il criterio di necessaria proporzionalità nella composizione delle commissioni consiliari permanenti implica la necessaria presenza all’interno delle stesse di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare”.