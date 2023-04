Nuove ordinanze di sgombero di alloggi Iacp, “occupanti non in regola”

Gela. Ci sono famiglie che vivono da oltre vent’anni negli immobili Iacp finiti sotto verifica. Non hanno però regolarizzato la loro posizione, dopo aver occupato senza titolo. Così, devono lasciare gli alloggi entro sessanta giorni. Sono state emesse nuove ordinanze di sgombero, rilasciate dall’ufficio casa del settore comunale patrimonio. In totale, sono sei e si sommano alle tante emesse negli scorsi mesi. In più occasioni, il sindacato, attraverso il Sunia, ha cercato di avere un confronto istituzionale per tentare un accordo complessivo.