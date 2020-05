Nuovi alloggi popolari, incarico a geologo per studio su area individuata

Gela. Sono stati conclusi gli approfondimenti effettuati dai tecnici del settore urbanistica e territorio del Comune. E’ stato autorizzato in via definitiva l’incarico assegnato ad un geologo locale, che si occuperà dello studio sulla nuova area individuata per la realizzazione di cinquantadue alloggi di edilizia residenziale pubblica. Immobili di questo tipo, che potrebbero alleviare il bisogno abitativo di chi non riesce a permettersi un alloggio, mancano ormai da anni in città e il numero di abusivi è aumentato. C’è chi decide di occupare le abitazioni dello Iacp, pur di avere un tetto.