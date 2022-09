Nuovi interventi di pulizia, via erbacce e sterpaglie: Greco, “attività con Ghelas”

“La municipalizzata Ghelas sta ridando ossigeno e decoro a molti quartieri della città, scerbando, decespugliando e pulendo strade e marciapiedi. Questo dovrà essere il futuro, soprattutto quando la Impianti Srr, la nuova società in house incaricata dalla Srr4, subentrerà a Tekra e darà il via alla nuova gestione della raccolta dei rifiuti. Da quel momento – dice il sindaco Lucio Greco – potremo pianificare bene, una volta per tutte, il lavoro da portare avanti. Ormai manca poco. Intanto, però, ripuliamo il più possibile”. Lo stesso primo cittadino si appella sempre alla collaborazione dei cittadini. “Come sempre, mi auguro di trovare la collaborazione di tutti i cittadini, per mantenere ordine e igiene”, conclude.