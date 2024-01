Nuovo confronto provinciale, ribadita la volontà di un centrodestra unito: partiti al tavolo

Gela. In tanti, anzitutto in città, attendono che il centrodestra alzi il velo per inaugurare la corsa verso le amministrative, con una coalizione compatta. Fino ad oggi, non sono mancati i contatti e gli incontri informali. Nel pomeriggio, a Caltanissetta, si è tenuta una riunione del tavolo provinciale (la prima del nuovo anno). La prospettiva è sempre quella dell’unità dei partiti d’area. C’erano i riferimenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Dc, Lega e Noi Moderati. L’accento è stato posto, ancora una volta, sull’aspetto più politico: la ricerca della compattezza. Le urne a Caltanissetta e a Gela sono scadenze fondamentali, pure per misurare la forza elettorale di un’alleanza che ha l’ambizione di rifarsi allo schema romano e a quello regionale. Per ora, nomi e candidati non sono in primo piano. Si stanno gettando le basi per compattare l’alleanza.