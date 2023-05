Nuovo questore focalizza l’attenzione sulla città, sforzi ulteriori per il contrasto alla criminalità

Gela. Contrasto alla microcriminalità e al traffico di stupefacenti ma anche lotta alla criminalità organizzata che sul territorio ha ancora un’influenza profonda grazie alla presenza di famiglie mafiose appartenenti a cosa nostra e stidda che tendono generalmente al raggiungimento di accordi per la spartizione del mercato dell’illecito. La mappa della criminalità nel nisseno e a Gela in particolare è già sulla scrivania del neo questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, da qualche settimana alla guida della Questura nissena. Negli ultimi tempi le operazioni delle Forze di Polizia sul territorio hanno dato risposte concrete ed immediate ai purtroppo ancora tanti episodi di criminalità e violenza che hanno creato timore nell’opinione pubblica. Rapine violente ed incendi di auto sono ancora i reati principali con cui le forze dell’ordine devono fare i conti, ma come successo nel caso della rapina all’imprenditore Nunzio Di Pietro, i responsabili sono stati individuati ed assicurati alla giustizia dopo un’indagine lampo. Lo stesso vale, e questo spesso non viene adeguatamente comunicato, con i tanti incendi di auto che a cadenza quotidiana avvengono in città. Secondo fonti interne alle forze dell’ordine la stragrande maggioranza dei responsabili viene identificata nel giro di pochi giorni e segnalata all’autorità giudiziaria. Attenzione alta anche sulle numerose piazze di spaccio presenti in città, solo nelle ultime settimane sono state numerose le operazioni mirate a stroncare i traffici che insistono principalmente nelle zone della movida cittadina.