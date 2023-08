Nuovo servizio rifiuti, acquistati ulteriori mezzi: Impianti Srr prepara lo start in città

Per Impianti Srr quello cittadino sarà il servizio più impegnativo per numero di dipendenti, per dotazione di mezzi e per vastità del territorio da coprire. Si occupa della raccolta rifiuti anche negli altri Comuni dell’ambito. L’amministrazione comunale si attende una svolta decisa per superare la lunga esperienza Tekra, sviluppatasi quasi esclusivamente in proroga e con un servizio decisamente a scartamento ridotto, come purtroppo dimostra la situazione attuale del decoro urbano.