Nuovo servizio rifiuti al via, “Che fine fanno gli operai del Bacino di disponibilità?”

Gela. Che fine faranno i lavoratori del bacino di disponibilità che hanno lavorato in passato per Tekra? Se lo chiedono proprio gli ex operai che, con l’avvento di Impianti SRR, si aspettavano una nuova possibilità di impiego.

Al momento invece di loro non si parla ancora, nonostante si sia aperta una settimana tra le più importanti per finalizzare il percorso verso l’avvio del nuovo servizio rifiuti, affidato all’in house.

In città, si parte dall’1 ottobre, e per questo si procederà in questi giorni con la definizione di tutte le assunzioni. Saranno 112 i lavoratori che a breve lasceranno Tekra per transitare in Impianti Srr. Altri ventidue se ne aggiungeranno a conclusione delle procedure di selezione.

Allo stato, verranno anche mantenute le unità che si sono occupate, per il tramite di agenzia interinale, dei servizi straordinari di pulizia a Macchitella e Settefarine. Opereranno solo a tempo determinato in attesa dei ventidue da selezionare.

E i lavoratori del bacino? per loro ad oggi nessuna comunicazione, come racconta Francesco, già operaio a tempo determinato per Tekra, padre di famiglia con due figli a carico e decimo sulla lista di disponibilità.