Nuovo servizio rifiuti, Impianti formalizza le assunzioni: si parte ad inizio ottobre

Gela. L’avvio del nuovo servizio rifiuti in città è questione di poche settimane. Impianti Srr inizierà a coprire l’intero perimetro urbano dall’1 ottobre. Un altro segnale l’ha dato proprio la società in house amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone. Con un provvedimento firmato dallo stesso manager, si autorizza l’assunzione di 112 operai, tutti individuati con clausola sociale e già alle dipendenze di Tekra. In totale, dovranno essere 134. I ventidue che mancano all’appello verranno selezionati tra quelli con disabilità sulla base della legge 68/1999 (saranno nove), uno tra quelli che rientrano nella categoria protetta e dodici per il tramite di una selezione ad evidenza pubblica. Così come concordato con le parti sociali già nelle fasi preliminari, la clausola sociale ha trovato applicazione per gli attuali dipendenti Tekra che ne abbiano i requisiti. Di fatto, questo iter ha preso il posto della procedura di selezione pubblica che invece verrà attuata per le altre assunzioni. In attesa che i ventidue da assumere a tempo indeterminato, al pari dei 112 già coperti da clausola sociale, vengano selezionati, Impianti ha scelto di andare avanti con i venti operai che in questi mesi si sono occupati delle attività di pulizia straordinaria a Macchitella e nella zona di Settefarine. Si tratta di lavoratori transitati da un’agenzia interinale. Ai venti se ne aggiungeranno altri due, sempre attraverso agenzia.