Nuovo servizio rifiuti, incontro per il contratto: firma necessaria per l’avvio in città

Gela. L’approvazione del Piano economico finanziario, varata dal civico consesso, era la tappa obbligata per pensare alla sottoscrizione del contratto attuativo del nuovo servizio rifiuti. L’intenzione dell’amministrazione rimane quella di una firma in tempi stretti. Ieri, si è tenuto un incontro tecnico tra funzionari municipali e responsabili di Impianti Srr, l’in house che ha ottenuto l’affidamento di tutte le attività. Gela è il Comune che richiederà risorse maggiori per avviare le operazioni. La società ha definito l’intesa con i sindacati per le assunzioni dirette, attraverso clausola sociale. E’ in corso la fase di acquisizione di tutti i mezzi. Si prevede una partenza entro ottobre. Il contratto però va firmato. L’assessore Ivan Liardi è certo che la prossima settimana possa essere quella decisiva. Il sindaco Lucio Greco, negli scorsi giorni, ha spiegato che si stava valutando la necessità di una variazione di bilancio, vista l’assenza al momento di strumenti finanziaria approvati. Impianti Srr e la stessa Srr4 hanno già confermato che ci sarà una fase di pulizia straordinaria, che precederà lo start vero e proprio. E’ prevista per giugno.