Nuovo servizio rifiuti, bacino sarà proposto da Impianti e Srr: “Possibilità per operai”

Gela. Il bacino di disponibilità dei lavoratori della raccolta rifiuti lo costituirà direttamente Impianti Srr, la società in house che sta per avviare il servizio in città. Sarà una proposta che l’amministratore Impianti Giovanna Picone e il presidente Srr Vincenzo Marino faranno all’assemblea dei sindaci e ai sindacati. “La Srr e la Impianti, a fronte di una situazione in corso di chiarimento, hanno deciso che proporranno, previo assenso dell’assemblea dei sindaci, nei prossimi giorni ai sindacati la costituzione di un nuovo bacino formato da lavoratori ex Tekra o che hanno lavorato presso le ditte che gestivano il servizio prima della Impianti – dicono Picone e Marino – il bacino verrebbe costituito per ogni cantiere per essere utilizzato per le sostituzioni dei lavoratori in malattia, infortunati, in congedo o per altre cause di assenza giustificate. Se il bacino del cantiere non dovesse contenere lavoratori idonei, si farà ricorso ad un altro bacino capiente”.