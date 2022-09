Ok definitivo al progetto packaging del gruppo Brunetti, produzione nell’ex sito Smim

“Che alcuni iter siano eccessivamente lunghi a tutto danno dell’obiettivo finale, è innegabile​ e certamente la realtà imprenditoriale del nostro territorio che vede delle vere eccellenze andrebbe garantita con uno snellimento delle procedure autorizzative specie per chi decide di investire e dare lavoro nella nostra città. Questo è un fatto innegabile perché ogni investimento è un’occasione di lavoro e rappresenta la capacità e la volontà di traguardarsi sempre oltre. L’azienda Brunetti attendeva l’ultimo step – dice Di Stefano – quello più importante​ che avrebbe significato l’ufficializzazione sul piano locale dopo un lungo iter iniziato con Invitalia, la struttura governativa che ha coordinato le attività dell’area di crisi complessa. Stamattina è stato definito il provvedimento che autorizza la creazione di un nuovo stabilimento nel quale produrre packaging innovativo con la creazione di nuove opportunità di sviluppo, specie in un momento di forte crisi come questo. Il progetto della Brunetti Packaging prevede la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di packaging in Pet destinato a diversi settori economici​. Un ringraziamento particolare lo rivolgo alla struttura Suap, al direttore della Riserva del Biviere e a tutti coloro che nonostante la carenza strutturale degli enti pubblici portano avanti ogni giorno con abnegazione ogni singolo procedimento. La nostra città non solo contiene eccellenze imprenditoriali ma, cosa più importante, queste eccellenze dimostrano che è qui che vogliono investire e da amministratore e assessore allo sviluppo economico​ non posso che congratularmi”.