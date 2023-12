Ok royalties “Argo-Cassiopea”, Greco: “Come modello Basilicata, si può arrivare al 50 per cento”

Gela. “La Regione approva una norma di giustizia, il dovuto riconoscimento delle royalties per l’estrazione del gas naturale nei campi off shore. È un primo importante segnale, un risultato per il quale ringrazio il presidente della Regione, Renato Schifani, la deputazione locale e le forze politiche. Questo provvedimento costituisce la prova del fatto che, quando si lavora di squadra, i risultati arrivano e premiano il territorio. Al di là dei colori politici”.

Lo dice il sindaco, Lucio Greco, dopo la notizia dell’avvenuta approvazione della norma sulle royalties.

La quota contenuta nella norma è pari al 30 per cento, non “fino al 30 per cento”, come inizialmente ipotizzato. Riguarda tutte le attività estrattive che saranno avviate a partire dal 2024. Greco, per primo, aveva avanzato la richiesta di un riconoscimento di un indennizzo, a titolo compensativo, anche per il gas naturale, non solo per gli idrocarburi, come già accade.

Un provvedimento molto atteso dai Comuni di Gela, Butera e Licata, alla luce dell’imminente avvio dell’attività nei campi del gas “Argo-Cassiopea”, dai quali deriverà un’importante quota di royalties.