Oltre due chili di droga, a Caltanissetta un arresto: ieri in città definitivo per un 38enne

A seguito della richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta, il Giudice per le Indagini Preliminari, ritenendo sussistenti i presupposti e, in particolare, i gravi indizi di colpevolezza, ha convalidato l’arresto e il sequestro della droga, sottoponendo l’indagato alla misura cautelare della custodia in carcere in attesa delle prossime fasi del procedimento penale, allo stato nella fase delle indagini preliminari. Ieri, invece, in città i poliziotti del commissariato hanno proceduto ad eseguire un provvedimento di custodia in carcere, diventato definitivo. Hanno tratto in arresto un trentottenne in ottemperanza ad un provvedimento di esecuzione di pena detentiva, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta-Ufficio Esecuzioni Penali, per reati concernenti la violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti. L’uomo, condannato con sentenza definitiva della Corte D’Appello di Caltanissetta, è stato condotto nel carcere di Balate dove dovrà scontare la pena di 6 anni e 9 mesi di reclusione. Scontata la pena detentiva, al condannato sarà applicata la misura di sicurezza della Casa di Lavoro per 2 anni.