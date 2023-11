Omicidio Failla, condanne impugnate: Terminio in appello nega ogni coinvolgimento

Gela. Ha parlato per diverse ore, rilasciando dichiarazioni spontanee, e continuerà a farlo anche nel corso della prossima udienza. Cataldo Terminio ha respinto, davanti ai giudici della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, l’accusa di aver partecipato all’agguato che trentacinque anni fa costò la vita a Giuseppe Failla, freddato a colpi di arma da fuoco all’interno del suo bar, in centro storico. In primo grado, ci fu la pronuncia dell’ergastolo per lo stesso Terminio e inoltre per il boss Giuseppe Madonia e per Angelo Palermo. Trent’anni di detenzione, invece, furono imposti ad Angelo Bruno Greco. Per l’antimafia nissena, sarebbe stato Terminio a chiedere il benestare agli allora vertici di Cosa nostra provinciale. Secondo gli inquirenti, voleva vendicare la morte del padre, ucciso in un agguato nell’ambito della faida con i Cerruto. Failla era considerato un amico dei Cerruto e così il commando entrò in azione in città. Terminio ha inoltre respinto la ricostruzione fornita dai collaboratori di giustizia e ha spiegato che soprattutto Leonardo Messina l’avrebbe tirato in ballo per screditarlo. L’imputato non ha ancora concluso di rilasciare dichiarazioni e si proseguirà ad inizio dicembre, sempre in Corte d’assise d’appello.