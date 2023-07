Ondate di calore, lavoratori in difficoltà: domani sit in Cgil e Uil in prefettura

Gela. Venerdì, dalle 9:30 davanti alla prefettura di Caltanissetta, Cgil e Uil predisporranno un sit in per affermare che è necessaria ed urgente un’ordinanza del presidente della Regione che preveda, in condizione di allerta per le elevate temperature e le percentuali di umidità, la sospensione di tutte le attività nei settori a rischio dalle 12 alle 16. Saranno organizzati in tutto il territorio regionale presidi davanti alle prefetture per ribadire che ad oggi non c’è stata nessuna vera risposta da parte del governo regionale e nazionale sull’emergenza caldo, nonostante le temperature altissime raggiunte in tutta l’isola e un rischio enorme per la salute dei lavoratori.