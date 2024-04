Operaio morì a Timpazzo schiacciato da un mezzo, i due procedimenti penali saranno riuniti

Gela. Saranno riuniti, a maggio, davanti allo stesso giudice, i due procedimenti penali scaturiti dalla morte dell’operaio Rocco Iacona. Sette anni fa, all’interno del sito di Timpazzo, perse la vita schiacciato da una pala meccanica, pare usata in quel frangente per sbloccare un furgone rimasto impantanato in un’area non di cantiere. Era già a dibattimento l’operaio accusato di omicidio colposo, si tratta di Graziano Alecci, che manovrava il mezzo. La procura ha però sviluppato un ulteriore procedimento, che vede come imputati gli allora vertici di Ato Cl2 in liquidazione, ambito che gestiva la discarica Timpazzo, tecnici e imprenditori delle aziende attive nei servizi interni. Iacona era alle dipendenze di una delle società.