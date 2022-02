Operaio morto in provincia di Venezia, Cosca: “Vicini alla famiglia, serve sicurezza”

“Lavorare in sicurezza è per noi importante e solo attraverso una sana e tranquilla programmazione del lavoro si possono evitare infortuni mortali. Non basta scrivere nel testo unico sulla sicurezza che l’impresa deve adottare tutti i dispositivi di sicurezza, se poi si lavora senza regole e senza alcuna rigorosa vigilanza. La Fillea-Cgil è vicina ai familiari del lavoratore Francesco Gallo e a gran voce farà sentire il dolore che una famiglia, non può e non deve provare. In più occasioni – aggiunge Cosca – abbiamo chiesto agli organi competenti più attenzione, più vigilanza nelle fasi di lavorazione. Dobbiamo sempre più sostenere la cultura del lavoro e la sicurezza deve avere priorità. La sicurezza non è mai troppa. Il nostro vaccino è la prevenzione”. L’operaio gelese, ieri, è morto dopo la caduta e per lui non c’è stato nulla da fare.