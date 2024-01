Operatori fonici aderiscono allo sciopero nazionale, domani stop anche in tribunale

Gela. Aderiscono alla piattaforma nazionale, lanciata dalle sigle sindacali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilrasporti. Anche in tribunale, domani, si fermano gli operatori fonici, trascrittori e stenotipisti forensi (saranno garantite attivtà solo per udienze con detenuti). Aderiscono allo sciopero indetto per rivendicare la fine del precariato. La mobilitazione nazionale avrà come punto di riferimento, Roma.