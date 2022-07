Ospedale in emergenza continua, nuovo sit-in questa sera: “Politica si svegli”

Gela. Il comitato “Sos Vittorio Emanuele”, questa sera dalle 19, ritorna davanti al nosocomio di Caposoprano. Disservizi, poco personale, reparti ai minimi e nuovi trasferimenti dalla terapia intensiva, nonostante l’esposto in procura niente è cambiato. “Al fine di svegliare le coscienze politiche locali e dei dirigenti Asp, noi portavoce del Comitato “Sos Vittorio Emanuele” abbiamo deciso di riunirci dinnanzi l’ospedale. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza che può facilmente trovarci stasera, dalle ore 19. Manifesteremo in silenzio – fanno sapere – contro le scellerate scelte che stanno portando alla morte del nostro ospedale. Dopo la riduzione di personale al pronto soccorso, dove opera un solo medico per turno, non osiamo immaginare cosa potrebbe succedere se arrivassero duo o più codici rossi contemporaneamente. Il sottodimensionamento di organico e posti letto in tutti reparti, la mancata attivazione di alcuni di essi, alcuni attesi da oltre dieci anni, come ad esempio l’Utin. L’Asp ci ricasca di nuovo e decide di trasferire i pazienti di terapia intensiva dopo l’azzardato trasferimento di alcuni mesi fa, quando tutti i pazienti andarono incontro al decesso.