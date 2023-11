Ospedale, visite istituzionali e confronti per migliorarlo: Greco, “questo metodo dà risultati”

Gela. Abbiamo riferito delle nuove veriche effettuate in ospedale, anche questa mattina. Oltre ad una valutazione degli interventi già in essere per l’Osservazione breve intensiva e il nuovo pronto soccorso, molta attenzione è stata posta all’elipista dell’area industriale e alla possibilità di una convenzione con l’Ipab “Aldisio” per accentrare i servizi dell’Asp, amministrativi e dei poliambulatori. “Stiamo evitando che l’astanteria rimanesse nella situazione da terzo mondo in cui versava – spiega il sindaco Lucio Greco presente nel nosocomio insieme alla delegazione M5s – sull’elipista di contrada Brucazzi c’è un problema di illuminazione notturna. Serve un tavolo tecnico perché la Regione ha trasferito la competenza delle sole sedi stradali ai Comuni ma non gli immobili e le infrastrutture. Ho già preso contatti con il Commissario dell’ex Asi per rimodulare la convenzione e coinvolgere l’Asp. Il fine è quello di poter rendere utilizzabile l’elipista anche nelle ore notturne, quindi h24, e poter salvare più vite umane”.