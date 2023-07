Padel, Gela domina nella Bobo Summer Cup

Gela. Ottime notizie per lo sport gelese. Sabato infatti, alcuni giocatori del padel “Santa Lucia” hanno conquistato il podio della Bobo Summer Cup. Primo posto nella categoria principianti per la coppia Stefano Damante – Giacomo Gulizzi. Secondo posto per Giuseppe Damante e Dario Lisciandra. Vittoria nella categoria femminile invece per le gelesi Luisa Melilli – Alessandra Di Vincenzo. Gli avversari usciti sconfitti dai confronti con i gelesi provenivano da varie regioni, non solo dalla Sicilia. Si è fermato in semifinale nel tabellone intermedio il gelese Fabio Comandatore.

La scorsa settimana proprio il padel “Santa Lucia” è stato ospite di concorrenti provenienti da ogni parte della provincia di Caltanissetta per le qualificazioni della Bobo Summer Cup.