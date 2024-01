PalaCossiga ancora out, danni ingenti dopo l’uso come hub: chi interviene?

Tutto iniziò ad aprile del 2021, quando in piena emergenza pandemica, il comune consegnò all’Asp il Palacossiga per la creazione dell’hub vaccinale cittadino.

Finita l’emergenza, nel febbraio del 2023 l’azienda riconsegnò le chiavi all’amministrazione comunale, che però dopo un accurato sopralluogo decise di non firmare il verbale di riconsegna fino a che Asp non avesse ripristinato lo stato dei luoghi, a partire proprio dal parquet, ormai in discreta parte saltato. Poi tutto si bloccò.

Adesso, dovrebbe esserci un nuovo tavolo di confronto per stabilire le responsabilità, come conferma il direttore dell’Asp Alessandro Caltagirone. Considerate le condizioni generali del PalaCossiga e in particolare le condizioni del campo di gioco difficilmente le società sportive potranno rientrare ad allenarsi e ancor meno a giocare in tempi brevi, anche se Caltagirone garantisce interventi immediati nel momento in cui verranno individuate le responsabilità.