Parcheggi per disabili tutti in una stessa zona, “furbetti” e lamentele degli esercenti

Ma chi verifica che in quegli stalli sostino veramente disabili o normodotati con disabili a bordo? Ad oggi nessuno. L’alta concentrazione dei tanti parcheggi auto per disabili in quel breve tratto di via Generale Cascino aumenta il rischio che il furbetto di turno parcheggi “al volo” per sbrigare commissioni veloci pur non possedendo il contrassegno necessario.Tanti sono anche i cittadini che rispettano il codice della strada e che preferiscono rinunciare agli acquisti nei negozi della zona per non usufruire di un parcheggio che dovrebbe essere destinato a chi più fragile ma che invece si è trasformato in una sosta breve. Gli interventi di questo tipo da parte dell’amministrazione dovrebbero essere ponderati adeguatamente, affinchè il parcheggio per chi vive una disabilità sia assicurato in ogni strada della città e non concentrati in un’unica zona. L’abbattimento delle barriere architettoniche è ancora un traguardo lontano.