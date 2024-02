Parcheggio Arena chiuso nelle ore serali e notturne, Cascino: “Deve essere attivo h24”

Gela. Il parcheggio Arena deve rimanere attivo per tutte le ventiquattro ore. Ne è convinto il consigliere comunale Vincenzo Cascino. La struttura, affidata in gestione ad una società privata su bando comunale, è attualmente fruibile fino alle 20, per poi riaprire alle 8 del mattino. Un disagio, secondo Cascino, soprattutto per i residenti della zona. Il consigliere ne ha incontrati diversi. La questione era già stata sollevata da un altro esponente del civico concesso, il leghista Emanuele Alabiso. “Avere una struttura di questo tipo e tenerla chiusa nelle ore serali e notturne – dice proprio Cascino – è un’incongruenza palese. Non si può adottare una soluzione di questo tipo solo per evitare atti vandalici. E’ come se il Comune si arrendesse ai vandali”. Propone di mettere tutte le parti intorno ad un tavolo.