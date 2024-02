Parcheggio Arena, Orlando: “L’amministrazione non riesce ad assicurare l’apertura notturna”

Gela. Il parcheggio Arena chiuso dalle 20 e fino alle 8 del mattino continua a suscitare reazioni tutt’altro che favorevoli. La scelta è stata giustificata anche per evitare danneggiamenti, assai frequenti nel recente passato. “Non è ammissibile che una struttura pubblica, destinata a dare servizi ai cittadini, rimanga chiusa e non fruibile nelle ore serali e notturne – dice il consigliere comunale dem Gaetano Orlando – tanti mi hanno contattato. Chi parcheggia nella struttura, soprattutto se residente in zona, come dovrebbe fare a riprendere l’auto, magari nel caso di un’emergenza notturna o se avesse esigenze lavorative? E’ impossibile”. Orlando si aggiunge ai colleghi dell’assise civica, Emanuele Alabiso e Vincenzo Cascino, che hanno lamentato il disservizio.