Pardo designato assessore, Alario vicesindaco: “Andiamo avanti senza promesse a nessuno”

Giampaolo Alario, medico già nella squadra di governo di “Alleanza per Gela”, è stato indicato vicesindaco. “Difenderemo la città dai palermitani e dai nisseni”, ha proseguito Scerra. “Onestà”, “difesa della città”, “sanità”, “lavoro”, sono i primi propositi elencati da Alario. “Parliamo ad una città che oggi è in crisi – ha continuato – non ha neanche l’acqua, di nuovo. I partiti a Roma e a Palermo cosa hanno fatto fino ad ora? Ci sono candidati a sindaco che hanno determinato il dissesto. Siamo gli unici che lottiamo per la vivibilità e la legalità. Credo nel progetto di Scerra”. L’altro assessore già indicato, Salvatore Gueli (ex direttore del parco archeologico), ha ricordato la necessità della ripresa culturale a patire dal ritorno dei reperti che sono della città. L’avvocato Laura Caci ha completato il giro di interventi. Scerra ha confermato di averla voluta per la professionalità e la competenza. Ha richiamato i punti del programma di “Alleanza per Gela”. “Per me, è un servizio verso la città – ha concluso Caci – cercheremo di dare risposte. La città ha tanto da dare, in diversi settori produttivi. Dobbiamo collegare la parte produttiva a quella amministrativa”.