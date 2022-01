Parrucchieri e non solo, green pass per accedere: cittadini iniziano ad adeguarsi

Gela. E’ in vigore l’obbligo di esibire il green pass per accedere nelle sale di parrucchieri, barbieri ed estetisti. Sarà sufficiente esibire il green pass base, ottenibile anche tramite tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Il provvedimento resterà in vigore fino a tutta la durata di marzo, fase nella quale è prevista la fine dello stato di emergenza, disposto per la pandemia da Covid. La misura prevede appunto il possesso del green pass base, quello cioè ottenibile mediante vaccinazione, guarigione da Covid o tampone con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. Resterà in vigore, salvo modifiche, sino al prossimo 31 marzo. Dagli addetti al settore giungono notizie confortanti poiché il certificato verde sembra essere entrato ormai a far parte della quotidianità dei clienti, anche in città. I cali relativi all’affluenza di clientela sono piuttosto dovuti al numero di quarantene in essere attualmente, a livello locale.