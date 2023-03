Patti lascia il municipio, Greco ha scelto il neo segretario generale: è Carolina Ferro

Gela. E’ ufficiale l’avvicendamento a Palazzo di Città. Nel culmine dell’emergenza finanziaria del municipio e con le misure correttive che vanno predisposte sulla base del cronoprogramma posto dalla Corte dei Conti, arriva il nuovo segretario generale. E’ la dottoressa Carolina Ferro, che ha una lunga esperienza alle spalle, in diversi enti comunali, soprattutto siciliani. Il sindaco Lucio Greco ha vagliato con attenzioni i curriculum dei candidati, che hanno risposto all’avviso del Ministero dell’interno. L’amministrazione, già da qualche tempo, aveva deciso di interrompere il rapporto con il segretario uscente, Loredana Patti, che si è occupata ad interim anche del settore bilancio, in questi mesi di fortissime tribolazioni finanziarie. La linea del segretario Patti non ha sempre trovato pieno riscontro e ci sono stati momenti piuttosto convulsi nei rapporti con la giunta e con l’assise civica. E’ toccato proprio alla dottoressa Patti traghettare l’ente nella fase forse più difficile degli ultimi anni, a causa di una crisi di bilancio che in pochi avrebbero preventivato. Il sindaco ha firmato il provvedimento di nomina del nuovo segretario generale, collocato nella fascia professionale A e che tra gli ultimi incarichi annovera quello nel Comune di Caltagirone.