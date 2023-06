“Patto per il sud”, partono i lavori in via Ventura: via al cantiere

Gela. I “travagli” della linea di programmazione “Patto per il sud” hanno determinato spesso slittamenti, dovuti prevalentemente ad una congiuntura finanziaria segnata dalla crisi di bilancio del municipio e dall’aumento dei prezzi delle materie prime. L’ammministrazione comunale ha cercato di recuperare tante procedure e oggi sono partiti i lavori anche in via Ventura. Un appalto da circa ottocentomila euro che, come altri, ha dovuto subire ritardi anche per la rinuncia iniziale delle aziende.