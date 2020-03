Paura contagio, cene San Giuseppe potrebbero slittare: “Valutiamo varie situazioni”

Gela. In attesa di indicazioni più dettagliate da parte della Cei e della Curia Vescovile e in ottemperanza alle disposizioni del Consiglio dei Ministri per l’emergenza corona virus si sta valutando la possibilità di spostare le cene di San Giuseppe.

“Ieri sera – afferma don Lino di Dio, rettore della Chiesa di Sant’Agostino – si è tenuta una riunione con il consiglio pastorale e le 31 famiglie che stanno preparando in città le tradizionali Cene di san Giuseppe. Questa nuova situazione ci porta a valutare varie soluzioni, per preservare tutti dal contagio del virus consapevoli che non bisogna diffondere “il virus della paura e degli allarmismi” ma attenersi a quelle che sono le disposizioni delle autorità competenti e alle indicazioni igenico-sanitarie che sono sempre valide. I preparativi nelle famiglie e nelle parrocchie sono iniziati fin dai primi di gennaio, ma questa emergenza ci porta a prendere insieme delle decisioni affinché la festa di San Giuseppe, così sentita in città per il suo folklore e la sua attenzione ai poveri, si svolga nella serenità e nella sicurezza. Valuteremo in questi giorni, insieme alle famiglie e ai parroci, che stanno preparando le tavolate se fare la festa o rimandare tutto ad aprile anche se per ora le misure cautelative del decreto terminano il 15 marzo e tutto è quasi pronto, ma non si può ignorare il pericolo”.