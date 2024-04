Paziente trentenne morì, vicenda in giudizio: era stata in cura in ospedale, assolte due imputate

Gela. Assolte “perchè il fatto non sussiste”. Il giudice Miriam D’Amore ha chiuso così il procedimento di primo grado incardinato a seguito del decesso di una trentenne, avvenuto sette anni fa. Imputate erano Rita Zinna e Domenica Romano. La donna era stata in cura all’ospedale “Vittorio Emanuele”. In base alle contestazioni, ci sarebbero state omissioni e valutazioni errate, anche delle imputate, che poi condussero alla conseguenza finale. Il decesso avvenne dopo diversi mesi, mentre la trentenne era stata trasferita in un altro centro ospedaliero, a Palermo. Il pm Pamela Cellura ha concluso chiedendo l’assoluzione per Romano e la condanna a due anni, invece, per Zinna. Secondo la sua ricostruzione, Romano intervenne quando il quadro clinico era comunque compromesso. Ha invece individuato responsabilità rispetto alla posizione dell’altra imputata. La donna era in stato di gravidanza. Era già stata in cura nel nosocomio di Caposoprano e secondo la procura ci furono ritardi e mancati riscontri su una risonanza magnetica. Le condizioni della paziente erano rese precarie da quella che per il pm fu una “neoplasia cerebrale”. Le parti civili, in rappresentanza dei familiari della donna, hanno insistito sul fatto che ci sarebbe stata una grave sottovalutazione delle condizioni della paziente. Non si sarebbe pervenuti ad “una diagnosi differenziale”. I familiari si sono costituiti rappresentati dagli avvocati Francesco Enia, Lia Comandatore e Maurizio Cannizzo. Le difese, invece, sostenute dagli avvocati Antonio Gagliano e Rocco Guarnaccia, hanno continuato a ribadire che i protocolli furono rispettati.